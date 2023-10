Fabrizio Romano aggiorna sul futuro di Romelu Lukaku, arrivato a quota 7 gol con la maglia della Roma. L’esperto di mercato fa sapere che il Chelsea ha già fissato una cifra per l’addio del belga a titolo definitivo nell’estate 2024: si tratta di circa 37 milioni di sterline. C’è già un accordo, la cifra sarà per tutti e non solo per i giallorossi, l’ultima parola spetterà poi al giocatore stesso.