La Juve ha altre idee e per ora c'è Allegri. Non ho riscontri su contatti o accordi con Conte", ha detto Pedullà

"Non risulta che oggi la Juventus stia pensando a Conte e che lui sia l'allenatore che vuole nel futuro. La Juve ha altre idee e per ora c'è Allegri. Non ho riscontri su contatti o accordi"