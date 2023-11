Brambati: “Conte? Per lui Inter percorso difficile. Sul futuro mi risulta che…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati , ex calciatore, ha parlato così del futuro di Antonio Conte : "Non lo sento da un po' di tempo. A me non risulta nulla. E comunque che poi possa andare alla Juve il prossimo anno perché ci sono delle possibilità che alla Juve stiano pensando a lui è un altro paio di maniche. Che abbia già firmato ora è stravagante, a oggi non c'è nulla, e c'è un allenatore che poi ha ancora un contratto di un anno e a tanti soldi. C'è un qualcosa che mi fa pensare che a giugno lo scenario descritto possa avvenire e che lui sia la prima scelta in caso di addio di Allegri. E credo che sia anche la prima scelta dell'allenatore.

C'è grande amore di Antonio per questi colori e questa squadra. Andare all'Inter è stato un percorso difficile anche a livello interiore. Ha lasciato un grande lavoro lì e ha ammesso che anche il suo predecessore Spalletti aveva fatto un bel lavoro. Al netto dell'ultimo anno col Tottenham, è sempre andato bene Conte nelle sue avventure. Ed è cresciuto lontano dalla Juve, anche in modo importante. La Juventus non può rischiare di andare a scegliere un nuovo tecnico lanciando una monetina in aria. A Conte non chiedi tempo. Devi supportare e sopportare questo allenatore, che ha un carattere particolare, che non te le manda a dire ma che è anche positivo in molti aspetti".