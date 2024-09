Lo stesso DDR colpevole di aver escluso Dybala in casa della Juve dopo le parole al miele della settimana precedente: uno come Paulo dovrebbe essere titolare a prescindere, non cambio idea sul fatto che l’operazione in Arabia non sia andata in porto per una storia di cartellino (offerta bassa) piuttosto che di volontà della Joya di restare. La Juventus ha fatto un lavoro enorme, senza i voli del Condor il Monza ha combinato poco o nulla, Conte non può lamentarsi di ADL e forse sarebbe il caso di ringraziarlo per i regali ricevuti dopo copiosi investimenti. Sono gli estremi e la sintesi più stringata di un calciomercato per me davvero emozionante e che ha regalato adrenalina fino alla fine.