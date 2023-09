Pioli: “Derby, eravamo molto fiduciosi e convinti: forte delusione. Ibra qui…”

A Sky Sport, Stefano Pioli ha parlato così alla vigilia di Milan-Newcastle di domani in Champions League. “Normale che avessimo tante aspettative sul derby , eravamo molto fiduciosi e convinti, la delusione è stata forte. Per fortuna iniziamo a pensare alla partita di domani di Champions League, siamo il Milan e cerchiamo di affrontarlo nel modo migliore. Alleno un gruppo consapevole, molto responsabile, unito e forte. Viviamo di queste emozioni fortissime, in positivo e in negativo. Siamo anche consapevoli che è l’inizio della stagione domani abbiamo l’occasione che non siamo quelli del derby. Serve poco parlare, tanto fare e dimostrare. Abbiamo la possibilità di fare una bella stagione.

Tonali e Ibra? Emozione per la Champions, davanti ai nostri tifosi. Abbraccerò molto volentieri Sandro prima e dopo la partita, ci ha dato tanto, siamo cresciuti insieme e gli auguro il meglio dalla prossima. Zlatan doveva venerdì, poi aveva un impegno ed è venuto oggi, è uno dei nostri, per me è sempre un onore e quando viene qui è sempre positivo. Ibra oggi è tornato da amico, poi non so, si sta godendo la vita e la famiglia, credo non abbia ancora ben chiaro… ha appena smesso, sta cercando di capire cosa fare in futuro. So che qualsiasi cosa farà, avrà successo, ha un’intelligenza sopra la norma.