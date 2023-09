Sky – Inter, ora più spazio per i nuovi arrivati. Storicamente Inzaghi fa i cambi…

Possibili rotazioni in vista in casa Inter dopo il 5-1 nel derby: ecco le parole di Matteo Barzaghi a Sky verso la Real Sociedad

Possibili rotazioni in vista in casa Inter dopo il 5-1 nel derby. Nel mirino la Real Sociedad in Champions League, poi ci sarà l’Empoli in campionato. Ecco le parole di Matteo Barzaghi a Sky direttamente dalla Pinetina: