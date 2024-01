Ross, aneddoto su Dumfries: “Si ruppe due denti. Mi avrebbero chiuso in un istituto psichiatrico…”

"Quello che mi ha subito colpito di Denzel è stato il suo impegno. Ce l'ha sempre fatta. Era presente in ogni allenamento e non solo dava il 100% durante le partite. Il suo impegno sul campo di allenamento era eccezionale. Durante la preparazione delle gare ascoltava con attenzione. Continuava sempre a guardarti, mentre gli altri ragazzi si distraevano facilmente. Denzel giocava come difensore centrale o terzino destro. Aveva già un'enorme capacità di corsa. Due tempi da 20 minuti per lui erano un gioco da ragazzi". Ross racconta poi un aneddoto: "Facevo fare ai ragazzi un esercizio su come potevano ricevere al meglio una palla. Denzel ha stoppato la palla, ma poi ci è rimasto sopra, è caduto in avanti ed è atterrato con la faccia sull'asfalto. Gli sono stati rimossi due denti anteriori. È uscito immediatamente dal campo, ha preso la bicicletta ed è tornato a casa. Poi ho sentito che era la seconda volta che perdeva i denti davanti".