Milan, Pioli: “Se ci sacrificheremo ci toglieremo delle soddisfazioni. Il mercato…”

-Felicità ed entusiasmo crescente per il mercato, si sente rassicurato dalla profondità della rosa. E Pulisic è un crack...

Sono soddisfatto perché avevo chiesto caratteristiche e certi ruolo e non nomi specifici. La soddisfazione è che sono arrivati, sta nascendo un bel gruppo e i vecchi stanno aiutando i nuovi ad inserirsi. Che Pulisic fosse un talento sapevo già ed è molto duttile, bene così, sapendo che dobbiamo ancora lavorare per fare ancora meglio.

-Giroud è una certezza assoluta, quanto è importante per il Milan?

È un esempio, un leader tecnico e sugli atteggiamenti, è sempre disponibile a lavorare per la squadra, è un grandissimo giocatore e sta bene con noi. Non è più così giovane, dovrà rifiatare a volte ma è importante come giocatore ed è una persona di spessore.