Milan, Pioli: “Mai come ora le parole servono a poco, contano i fatti. Le critiche…”

"Lavoriamo per crescere - spiega Pioli - non per cercare un colpevole, ma per migliorare, trovare soluzioni"

"Mai come ora le parole servono a poco, servono i fatti e dobbiamo dimostrarlo domani. Dobbiamo dimostrare con i fatti che abbiamo capito gli errori che abbiamo fatto": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, match importantissimo per i rossoneri reduci da prestazioni deludenti in campionato ma in piena emergenza per assenze e infortuni.

"Io lavoro, devo rimanere concentrato su quello che stiamo facendo.