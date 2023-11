Serena: “Juve-Inter squadre molto diverse. Sono sfide equilibrate. I nerazzurri hanno…”

I nerazzurri "hanno un centrocampo fra i migliori d'Europa, e' una squadra che ha una tecnica notevole nella fase di costruzione: gli attaccanti sono sicuramente forti ma sono innescati dalla qualita' dei centrocampisti, che riescono a trovare momenti perfetti per le punte". La probabile assenza di Locatelli, ai box per l'infortunio alla costola rimediata a Cagliari? "Nell'equilibrio della Juve e' importante, sarebbe un'assenza importante per Allegri, perche' e' proprio in quella zona del campo che l'Inter costruisce delle azioni offensive.

Locatelli e' bravo a interdire, a intercettare il pallone". "Sono partite che restano nel bene e nel male - conclude Serena - e io ho segnato sia con la maglia dell'Inter che della Juve: le porto tutte nel cuore". "Per la qualita' dei singoli in attacco, penso che non ci siano grandi differenze in entrambe le squadre, se non nella costruzione del gioco e nella qualita' del centrocampo nel passare i palloni agli attaccanti. Guardando i numeri, il vantaggio e' per i bomber nerazzurri, ma i bianconeri non sono da meno".

(AGI)

