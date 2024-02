«Dopo la delusione derivata dall'eliminazione in Champions League ci siamo subiti dato come obiettivo quello di fare il meglio possibile in Europa League e superare soprattutto questi spareggi. La gara non era semplice nonostante il risultato, ci siamo presi il vantaggio che volevamo ma non è ancora finita e a Rennes bisognerà andare con la stessa concentrazione». Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato così della vittoria in EL del Milan contro la formazione francese.