Pioli: “Ecco le tre favorite per l’Europa League. Teniamo al campionato e vi dico…”

ROTAZIONI TRA SERIE A ED EUROPA - "Non è tanto la mia valutazione, per me dobbiamo tenere grande attenzione su entrambe le competizioni. Possiamo continuare a fare molto bene in campionato, so dove vogliamo arrivare come punteggio, non so cosa vorrà dire per la classifica. E poi vogliamo fare un bel percorso in Europa League, io sceglierò la miglior formazione di partita in partita".