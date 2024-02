Il tecnico ha analizzato la vittoria contro il Napoli per uno a zero. «Abbiamo avuto la possibilità di raddoppiare, bene vincere anche così, anche attenti in difesa contro una squadra di grande difficoltà. Abbiamo lottato per vincere da squadra e queste sono cose importanti. È stato un Milan equilibrato che ha lavorato tanto, tutte situazioni che ci devono dare forza, ma la classifica è ancora parziale e quindi dobbiamo guardare alla prossima e pensare a fare bene», ha aggiunto.