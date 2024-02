Ci sono rumors che parlano del possibile approdo, nella prossima stagione, di Antonio Conte - ex allenatore dell'Inter - sulla panchina del Milan . Di queste voci hanno chiesto in conferenza stampa all'attuale tecnico rossonero, Stefano Pioli .

«Se mi dà fastidio che si faccia tanto parlare della panchina dell'anno prossimo e di Conte? No, non mi dà fastidio. Un pochettino mi annoia ma credo sia normale. Due miei illustri colleghi hanno annunciato cinque mesi prima il loro abbandono su due panchine prestigiose (Xavi e Klopp lasciano Barcellona e Liverpool.ndr). Quello che mi interessa è dimostrare il nostro valore fino a fine stagione poi quello che riguarda il futuro non mi preoccupa e non mi infastidisce, niente. Siamo concentrati sul presente, sul nostro lavoro, crediamo di avere ancora la possibilità di rendere questa stagione positiva. Le altre cose non mi interessano», ha risposto l'allenatore.