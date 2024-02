«L’equilibrio va trovato in entrambe le fasi, ma servono i giocatori con le caratteristiche giuste per potertelo garantire. Giuntoli è arrivato solo in estate e questi mesi gli sono sicuramente serviti per fare valutazioni e per capire quali inserimenti fare. Si siederanno con mister e ragioneranno su quel che serve per garantire meglio le due fasi».

Se il campionato finisse ora, che giudizio darebbe alla stagione della Juventus?

«Il giudizio non può che essere buono, anche molto buono: si sono poste le basi per la crescita futura. Quello che mi sembra possa mancare per il salto di qualità è, piuttosto, il miglior Chiesa. Non lo conosco e non so cosa gli manchi, ma mi sembra ancora alla ricerca di una continuità che sarebbe decisiva per la Juventus».

