Romano: “Allegri-Juve, destino chiaro. Questa la situazione per Thiago Motta”

Fabrizio Romano in esclusiva sul canale Twitch di SOS Fanta fa il punto della situazione sulla panchina della Juventus: "La Juventus e Massimiliano Allegri sono destinati a lasciarsi a fine stagione. Negli ultimi giorni stanno emergendo tante storie legate ad una possibile vittoria in Coppa Italia oppure la qualificazione in Champions League ed altri scenari. Quello che risulta da febbraio è che la Juventus e Massimiliano Allegri sono destinati a lasciarsi a fine stagione.

Poi bisogna aspettare i passaggi formali ovvero gli incontri a cui arrivare formalmente a quella soluzione ma l'intenzione chiara è quella di separarsi da Massimiliano Allegri e la prima idea per la Juventus si chiama Thiago Motta. Non ci sono dubbi e la priorità di Thiago Motta è la Juventus. Le due parti condividono la stessa visione per il futuro ma questa visione deve diventare un accordo da costruire e da firmare. Non siamo ancora a quel punto lì, siamo a una questione d'intesa per un progetto futuro ma Thiago Motta è il grande favorito per la Juventus. Ad oggi però di firme non ce ne sono".