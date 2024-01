Sacchi: “Il Milan non deve pensare allo scudetto: per quello ci sono Inter e Juve”

"Qualche errore c’è, inutile negarlo. La difesa va protetta maggiormente e, soprattutto, dev’essere sempre aiutata dai centrocampisti. Mi è piaciuto Adli che, partita dopo partita, sta dimostrando di essere calato bene nel ruolo del regista. Contro l’Udinese ha impostato, ha diretto il gioco e ha anche contrastato. Stiamo parlando di un giocatore che ha ancora ampi margini di miglioramento. Pioli è stato bravo a lavorare su di lui e adesso deve chiedergli uno sforzo in più: bisogna salire l’ultimo gradino. A livello di personalità, mi sembra che ci siamo: si vede da come è coinvolto nella manovra dai compagni che spesso lo cercano. Anche Loftus-Cheek è stato importante per lo sviluppo dell’azione: bravo da trequartista, in quella posizione ibrida dietro la prima punta, e bravo anche da mediano quando Pioli ha deciso di modificare lo schieramento. Ha forza, è generoso e, come dimostra il gol realizzato, ha anche una buona tecnica. Con questa vittoria il Milan consolida il terzo posto in classifica, supera un ostacolo complicato come l’Udinese e dà continuità al rendimento. Però, adesso, che nessuno pronunci la parola scudetto. I rossoneri non devono pensare al titolo, per quello ci sono l’Inter e la Juve: i ragazzi di Pioli, dopo un inizio di stagione balbettante, hanno il dovere di mettere tutte le loro energie a disposizione del gruppo, devono impegnarsi al massimo, lavorare duramente in allenamento e poi, alla fine, si tireranno le somme. Non dimentichiamo che, oltre al campionato, c’è pure l’Europa League e il Milan, in questa competizione, può far sentire la sua voce. Mi sembra che, finalmente, si intravveda uno spicchio di futuro".