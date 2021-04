Milan, Saelemaekers: “Puntiamo allo scudetto? Vedremo dove saremo alla fine”

Il centrocampista rossonero ha parlato ai microfoni di Skysport prima della sfida contro la Sampdoria

-Ibra ci aveva abituato a parlare di scudetto, poi l'ha detto anche Bennacer e Pioli lo ha ribadito in conferenza stampa. Sieti uniti, è a quello che puntate?

Andiamo avanti partita dopo partita e vediamo alla fine dove siamo. Dobbiamo fare di tutto ogni gara per essere più forti possibili e vedremo alla fine.

-Il ruolo nel quale giocherai oggi è quello di terzino destro: cosa cambia per te?

Nulla. Come ho già detto. Cerco di fare il meglio possibile in ogni ruolo e oggi devo aiutare in questo ruolo qua.