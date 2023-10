Scaroni: “Scudetto? Non è obiettivo numero uno. Derby ritorno faremo molto bene”

Sugli obiettivi stagionali del Milan, attualmente primo in campionato: "Il Milan deve essere sempre in Champions League, altri obiettivi non ne ho. Mi piacerebbe vincere lo scudetto? Molto, moltissimo… Ma non è il nostro obiettivo numero uno. Noi siamo un grande club mondiale. Dobbiamo essere in Champions perché vogliamo che i nostri tifosi nel mondo ci vedano. Da questo punto di vista, essere primi in questo momento è un passo importante in quella direzione".