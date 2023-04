Lazio, Sarri: “Momento decisivo del campionato. Spezia temibile, ha battuto anche l’Inter”

L'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Spezia. Ecco le sue dichiarazioni

"La capacità di azzerare e rimanere con le motivazioni alte davanti a qualsiasi risultato fa parte dello sport. Domani sarà difficile, sul campo dello Spezia non è facile. Hanno perso una volta nelle ultime 6 partite e l’ultima in casa hanno battuto l’Inter. Ci saranno molti rischi domani. Lo Spezia è una squadra aggressiva e su quel campo, più piccolo e con gli spettatori vicino, l’intensità è maggiore: se non sei al 100% diventa complicato".