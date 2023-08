Szczesny: “Io in Arabia? I soldi non mi mancano ma preferisco la Juventus perché…”

"Non mi interessano le voci che circolano: mi vedo ancora in bianconero, voglio difendere la porta della Juve": Wojciech Szczesny esce allo scoperto e svela quale sarà il suo futuro. "Finché mi vorranno, io starò qui - ha aggiunto nell'intervista rilasciata all'emittente polacca TVP Sport - e farò di tutto per riportare il club ai vertici: non mi sento il nuovo Buffon, non sono pronto a giocare fino a 40 anni, ma per ora mi sento bene, e una figura importante nel club: farò del mio meglio per riportarlo al top".