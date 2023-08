Calamai: “Voto zero a Mancini, le sue scuse mi lasciano senza parole. La verità è che…”

"Sono sicuro che vada in Arabia, per questo secondo me non c’è neanche l’alibi di un salto di qualità in carriera. Chiaramente anche la Federazione ha delle responsabilità chiare, dato che ha subito questa decisione senza cercare di convincere Mancini a rimanere almeno fino all’Europeo del 2024. In più Spalletti doveva essere assunto immediatamente dopo le dimissioni del Mancio, dando un segnale importante. Tra l’altro anche la Nazionale femminile dopo un mese non ha ancora un CT”.