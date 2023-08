Il ritorno a Milano di Marko Arnautovic ha acceso l'entusiasmo tra i connazionali dell'attaccante che tifano i colori nerazzurri: come scrive il Krone Zeitung, una delegazione dell'Inter Austria Club sarà presente sabato sera a San Siro, in occasione del match contro il Monza, per assistere alla prima giornata del nuovo campionato e, chissà, per ammirare da vicino il loro beniamino, a 13 anni dalla sua prima avventura interista.