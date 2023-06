Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Udinese-Juventus. Allegri si affida a Chiesa

Sottil e l'allenatore bianconero hanno fatto le loro scelte per gli ultimi 90 minuti del campionato. La squadra torinese può ancora arrivare in EL

Ultima giornata di campionato anche per la Juve di Allegri che lotta per un posto in Europa League o Conference League. Allegri non ha a disposizione Bremer e Vlahovic. Queste le scelte del tecnico toscano e di Sottil per l'Udinese.