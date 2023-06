Su Barella gli occhi di mezza Premier. La cifra che potrebbe far vacillare l’Inter

E sabato a Istanbul la sua valutazione rischia di aumentare ulteriormente. Si sofferma ancora la Gazzetta dello Sport: "Il match dell'Ataturk sarà un'altra prestigiosa vetrina per il ventiseienne sardo, che però di certe vetrine non ha un grande bisogno: è titolare inamovibile in Champions e in Nazionale da quattro anni e ha in bacheca, oltre a un Europeo conquistato con l'Italia, cinque trofei con l'Inter. Tutti da protagonista. I ricavi in arrivo dall’Uefa per aver raggiunto la finale di Istanbul, la stagione da record con gli incassi al botteghino (oltre 80 milioni) e la qualificazione alla prossima Champions non mettono il club di Zhang nella condizione di venderlo, ma resta l'interrogativo di cosa potrebbe succedere se arrivasse una proposta da almeno 80-90 milioni. Anzi, più 90 che 80, visti i prezzi che girano per Declan Rice del West Ham".