«Spero di sì. La Juventus deve sfruttare l’effetto novità per cercare di guadagnare vantaggio sulle inseguitrici. In questo momento i bianconeri vanno in campo sapendo cosa fare, ma gli avversari conoscono poco la squadra di Thiago Motta e per un po’ magari faticheranno a prendere le contromisure. Non credo che l’Inter sia appagata: se tutto va per il meglio, la lotta sarà con i nerazzurri. Ma strada facendo mi aspetto qualche inserimento, a partire dal Napoli di Conte».