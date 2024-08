CdS: “Inter, Gudmundsson ‘scartato’ per questo motivo. L’arrivo di una punta…”

"Giusto per comprendere meglio, un’altra opportunità sarebbe nata dall’uscita in tandem di Correa e di Arnautovic. A quel punto, si sarebbe aperto un vuoto nell’organico. E sarebbe stato colmato con l’acquisto di un nuovo attaccante: ovviamente giovane, ma comunque un profilo importante. Esisteva già il via libera di Oaktree in questo senso. Non un'operazione al risparmio, sarebbe arrivato un rinforzo di peso. Anche se non Gudmundsson, “scartato” per le sue vicende giudiziarie.