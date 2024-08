"La discussione, forse più fuori che in casa rossonera, si è concentrata sulle colpe di Fonseca. Che sicuramente ne ha, come lui stesso ha ammesso, per essersi lasciato trascinare dalla voglia - lui, che una volta si è mascherato da Zorro - di metterci subito la firma. Un errore, certo, perché nel calcio come nella vita conta sempre l’equilibrio. E il Milan, sia nella disperata rimonta col Torino, sia nella trasferta di Parma, è sembrato troppo scollegato, con lo stesso difetto che nello scorso campionato l’ha portato a chiudere con l’undicesima peggior difesa del campionato. Ma detto dell’uno per tutti - nel senso dell’uno che ha finito almeno nell’immaginario per pagare per tutti - resta il senso compiuto e fondamentale della frase. Quel “tutti per uno” che dovrebbe invece consigliare - come ricetta per guarire al più presto - di allargare la ricerca delle responsabilità. Perché Fonseca avrà, anzi ha, sicuramente commesso i suoi errori. Ma in questi giorni di mercato anche la società dovrà fare meglio e di più. Migliorando ad esempio, e il tentativo per Rabiot ne è la dimostrazione, il centrocampo. Senza però trascurare, parere strettamente personale, che occorre a tutti i costi fare qualcosa in attacco in avanti. Serve infatti un altro attaccante, meglio delle attuali alternative e più centravanti anche di… Morata , che ha dato il meglio di sé come seconda punta e potrebbe coesistere perfettamente con un partner-specialista nel fare gol. Il risparmio di oggi potrebbe infatti diventare il rimorso di domani.