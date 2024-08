"Burocrazia lenta. Dettagli da sistemare. Un’operazione che non sembra essere a rischio. L’Inter conta di tesserare Tomas Palacios a stretto giro". Apre così Tuttosport il suo focus su Tomas Palacios, il difensore scelto dal club nerazzurro per completare il reparto difensivo e che a breve firmerà il suo contratto. Scrive il quotidiano: "L’accordo tra i nerazzurri e l’Independiente Rivadavia è confermato: 6.5 milioni più bonus, sino ad un massimo di 11. Tutto concordato anche per le commissioni degli agenti: ieri Francisco Hernandez, il procuratore del mancino classe 2003, e Marcelo Simonian, l’intermediario, attendevano fiduciosi in un hotel milanese a pochi passi da Viale della Liberazione l’espletamento delle pratiche formali tra il club di Mendoza e il Talleres.