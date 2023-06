Zazzaroni: “Allegri resta alla Juve, Arabia mai presa in considerazione. E addirittura…”

"Allegri è l’allenatore designato dalla proprietà: sulla conferma ha inciso, naturalmente, anche il pesante contratto che lo lega al club fino al 2025 (30 milioni lordi). Lui ne è consapevole. Ma è altrettanto vero che Max è considerato - e in effetti è - l’uomo di calcio più autorevole della Juve, frequentandola ormai da dieci anni: otto di attività con 5 scudetti e due di inattività (non ha occupato altre panchine). Allegri ha sempre ripetuto di voler onorare il contratto per completare il ricambio generazionale (con tanto di riduzione del monte-ingaggi), avviato due anni fa su precisa indicazione di Agnelli, e tornare a vincere. Nelle ultime settimane non ha mai ascoltato emissari arabi o di altri club: si sono mossi addirittura esponenti della politica per convincerlo a incontrare sceicchi o presunti tali. Abbiamo tuttavia letto di offerte monstre che variavano da 90 a 300 milioni di dollari per tre stagioni, cifra, quest’ultima, che potrebbe convincere tutta la Juve, non solo Allegri, a trasferirsi a Riad per qualche mese"