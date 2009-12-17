FC Inter 1908

Mercato Live (generale)

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CATANIA: SFUMA L'ARRIVO DI PAVONE

D. Vitiello

Dietrofront: Mariano Pavone continuerà a giocare nella Liga, con il Betis Siviglia. Quando sembrava ormai tutto definito per il passaggio dell'attaccante argentino al Catania, in tarda serata è…

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BIAVA ALLA LAZIO

A. D. Felice

Secondo il sito del Corriere dello Sport la Lazio ha preso Biava. Il club biancoceleste non ha nemmeno un box all'Ata Quark Hotel, ma è comunque attivo sul mercato. Dopo un incontro all'Hotel Gallia…

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ESCLUSIVA CALIENDO: "LA JUVE HA CERCATO EDERSON"

A. D. Felice

Giovanni Montopoli in esclusiva per fcinter1908.it, ha sentito telefonicamente Antonio Caliendo sul centrocampista del Lione, Ederson: "Entro la giornata di oggi si dovrebbe sapere qualcosa,…

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MARIGA LASCIA IL PARMA...MA VA DAL MANCIO!

D. Mari

Mc Donald Mariga era uno dei nomi papabili per il centrocampo dell'Inter, ma è stato un ex nerazzurro ad accaparrarsi il keniano. Ghirardi e Leonardi sono infatti in questo momento in Inghilterra per…

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CALIENDO: "EDERSON COLPO DEL MERCATO DI GENNAIO. COSTA 15 MLN"

D. Mari

«Come ho sempre fatto, penso solo a giocare a calcio, non so dove questo potrà accadere in futuro. In questo periodo al Lione sono arrivate offerte dal Rennes, ma la società le ha rifiutate. So anche…

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GIOVANI DOS SANTOS CONTINUA IL SUO GIROVAGARE PER L'EUROPA

D. Mari

Giovani dos Santos, ex stellina del Barcellona, continua il suo peregrinaggio in giro per l'Europa. Dopo l'esperienza tutt'altro che felice al Tottenham, il passaggio ancor meno felice all'Ipsich…

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PEREA, UN COLOMBIANO PER L'UDINESE

A. D. Felice

Edixon Perea Valencia, potrebbe ragiungere, in italia, Cordoba e Rivas. Colombiano, come i due difensori prima citati, l'attaccante, ex Atletico Nacional, Bordeaux e Gremio, dovrebbe firmare a breve…

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SCHUSTER: "RIBERY SI SENTE GIA' GIOCATORE DEL REAL"

D. Mari

Secondo l'ex tecnico delle merengues Berndt Schuster Frank Ribery ha già un piede al Bernabeu: "Quando un giocatore vuole fare una cosa, la fa. Ribery si sente già un giocatore del Real. Il Bayern, se…

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INTER: LA NUOVA IDEA SI CHIAMA FABIO SIMPLICIO

A. D. Felice

Julio Baptista, Kolarov o Ledesma? In casa Inter potrebbe esserci la sorpresa che nessuno si aspetta. Difficile, ma dal mercato ci può aspettare di tutto, l’arrivo del brasiliano giallorosso,…

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BURDISSO OGGETTO DEI DESIDERI. ORA ANCHE IL CITY...

A. D. Felice

Roma e Inter sono vicinissime all'accordo, si può quasi dire che sia concluso, ma sull' argentino sono piombate diverse società che potrebbero far gola al difensore. Oltre alla Roma, meta gradita dal…

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MILAN: ROSSI L'ATTACCANTE DI MOVIMENTO CHE CERCA GALLIANI?

D. Mari

Giuseppe Rossi a giugno tornerà in Italia. La conferma l'ha data direttamente il suo procuratore, Federico Pastorello, a tuttomercatoweb.com: "La Juventus ce lo aveva chiesto, ma poi sono spariti. Per…

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GLI INGLESI CI PRENDONO GUSTO: SHOPPING IN ITALIA

G. Montopoli

Il calcio inglese continua a pescare in Italia per migliorare il suo livello. Dopo “l'esodo di Cervelli” ora sono molti i calciatori che giocano nel nostro campionato a far gola alle squadre del…

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MODESTO AL NAPOLI, BLASI AL GENOA

A. D. Felice

Il Napoli trova il suo esterno, Modesto. Per il calciatore, i campani dovranno sacrificare l'ex nazionale Blasi che vestirà, così, la casacca dei grifoni.

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ROMA: UFFICIALIZZATO L'ARRIVO DI TONI

D. Vitiello

Luca Toni è un nuovo giocatore della Roma. Il Bayern Monaco ha ufficializzato la decisione di dare l'attaccante in prestito al club giallorosso fino al 30 giugno 2010. Per il buon esito della…

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DALLA GERMANIA: RIBERY AL REAL MADRID AFFARE FATTO

D. Vitiello

Nel prossimo giugno Franck Ribery si trasferirà in Spagna per vestire la gloriosa maglia del Real Madrid. Svaniscono le speranze di vari top club, tra cui l'inter, di assicurarsi uno dei pochi…

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UFFICIALE: FLOCCARI ALLA LAZIO

A. D. Felice

Enrico Preziosi ha confermato il passaggio di Sergio Floccari alla Lazio. L'accordo con la Lazio c'è. Andrà in prestito con diritto di riscatto. Credo che il giocatore abbia piacere a giocare nella…

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CHELSEA: OCCHI SU DZEKO, AGUERO E SRNA

A. D. Felice

Carlo Ancelotti, manager del Chelsea, vorrebbe rinforzare il reparto avanzato. Nel mirino dei blues, perso Luca Toni, sono finiti: Sergio Aguero, Edin Dzeko e Darjo Srna. Il più vicino è proprio il…

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TONI IL RE DEL MERCATO: ORA ANCHE IL PARMA

A. D. Felice

Per Luca Toni, non solo Inter, Milan, Juventus, Tottenham e Chelsea, ma anche il Parma. Con Bojinov formerebbe una grande coppia, rischia di giocare il prossimo anno in Europa e avrebbe tanta…