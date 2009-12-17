Inter, assist dalla Roma per Dzeko: lo libera a zero, ma resta l'ostacolo ingaggio
Dietrofront: Mariano Pavone continuerà a giocare nella Liga, con il Betis Siviglia. Quando sembrava ormai tutto definito per il passaggio dell'attaccante argentino al Catania, in tarda serata è…
Secondo il sito del Corriere dello Sport la Lazio ha preso Biava. Il club biancoceleste non ha nemmeno un box all'Ata Quark Hotel, ma è comunque attivo sul mercato. Dopo un incontro all'Hotel Gallia…
Giovanni Montopoli in esclusiva per fcinter1908.it, ha sentito telefonicamente Antonio Caliendo sul centrocampista del Lione, Ederson: "Entro la giornata di oggi si dovrebbe sapere qualcosa,…
Antonio Cassano sorprende ancora. Il barese ha detto no alla Fiorentina e rimarrà alla Samp fino a giugno. Questo il comunicato della Samp che nega qualsiasi trattativa con la Fiorentina La Sampdoria…
Mancini rinforza ancora il centrocampo del suo Manchester CIty. Dal Parma arriva infatti il keniano Mariga, come conferma Pietro Leonardi: "Mariga oggi è stato in Inghilterra per sostenere le visite…
Mc Donald Mariga era uno dei nomi papabili per il centrocampo dell'Inter, ma è stato un ex nerazzurro ad accaparrarsi il keniano. Ghirardi e Leonardi sono infatti in questo momento in Inghilterra per…
«Come ho sempre fatto, penso solo a giocare a calcio, non so dove questo potrà accadere in futuro. In questo periodo al Lione sono arrivate offerte dal Rennes, ma la società le ha rifiutate. So anche…
Giovani dos Santos, ex stellina del Barcellona, continua il suo peregrinaggio in giro per l'Europa. Dopo l'esperienza tutt'altro che felice al Tottenham, il passaggio ancor meno felice all'Ipsich…
Edixon Perea Valencia, potrebbe ragiungere, in italia, Cordoba e Rivas. Colombiano, come i due difensori prima citati, l'attaccante, ex Atletico Nacional, Bordeaux e Gremio, dovrebbe firmare a breve…
Secondo l'ex tecnico delle merengues Berndt Schuster Frank Ribery ha già un piede al Bernabeu: "Quando un giocatore vuole fare una cosa, la fa. Ribery si sente già un giocatore del Real. Il Bayern, se…
Julio Baptista, Kolarov o Ledesma? In casa Inter potrebbe esserci la sorpresa che nessuno si aspetta. Difficile, ma dal mercato ci può aspettare di tutto, l’arrivo del brasiliano giallorosso,…
Roma e Inter sono vicinissime all'accordo, si può quasi dire che sia concluso, ma sull' argentino sono piombate diverse società che potrebbero far gola al difensore. Oltre alla Roma, meta gradita dal…
Giuseppe Rossi a giugno tornerà in Italia. La conferma l'ha data direttamente il suo procuratore, Federico Pastorello, a tuttomercatoweb.com: "La Juventus ce lo aveva chiesto, ma poi sono spariti. Per…
Il calcio inglese continua a pescare in Italia per migliorare il suo livello. Dopo “l'esodo di Cervelli” ora sono molti i calciatori che giocano nel nostro campionato a far gola alle squadre del…
Giampaolo Pazzini e Andrea Ranocchia sono gli obiettivi principali della nuova Juventus. Il giovane difensore centrale dovrebbe fare coppia con Giorgio Chiellini da giugno, mentre il “Pazzo”…
Il Napoli trova il suo esterno, Modesto. Per il calciatore, i campani dovranno sacrificare l'ex nazionale Blasi che vestirà, così, la casacca dei grifoni.
Luca Toni è un nuovo giocatore della Roma. Il Bayern Monaco ha ufficializzato la decisione di dare l'attaccante in prestito al club giallorosso fino al 30 giugno 2010. Per il buon esito della…
Nel prossimo giugno Franck Ribery si trasferirà in Spagna per vestire la gloriosa maglia del Real Madrid. Svaniscono le speranze di vari top club, tra cui l'inter, di assicurarsi uno dei pochi…
Enrico Preziosi ha confermato il passaggio di Sergio Floccari alla Lazio. L'accordo con la Lazio c'è. Andrà in prestito con diritto di riscatto. Credo che il giocatore abbia piacere a giocare nella…
Carlo Ancelotti, manager del Chelsea, vorrebbe rinforzare il reparto avanzato. Nel mirino dei blues, perso Luca Toni, sono finiti: Sergio Aguero, Edin Dzeko e Darjo Srna. Il più vicino è proprio il…
«La squadra non mi ha accolto in modo particolare, c'erano giocatori molto legati a Hughes, ma è giusto così. Spero che quando andrò via da Manchester loro abbiano lo stesso comportamento con me». Lo…
Luca Toni rientrerà in Italia, ma non dovrebbe vestire la casacca nerazzurra. Nonostante i mille titoli sull'incontrotra Toni e la dirigenza nerazzurra per un accord già avvenuto, il bomber de Bayern…
Per Luca Toni, non solo Inter, Milan, Juventus, Tottenham e Chelsea, ma anche il Parma. Con Bojinov formerebbe una grande coppia, rischia di giocare il prossimo anno in Europa e avrebbe tanta…