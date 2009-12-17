MARIGA LASCIA IL PARMA...MA VA DAL MANCIO! D. Mari Daniele Mari 28 gennaio 2010 - 23:11 28 gennaio

Mc Donald Mariga era uno dei nomi papabili per il centrocampo dell'Inter, ma è stato un ex nerazzurro ad accaparrarsi il keniano. Ghirardi e Leonardi sono infatti in questo momento in Inghilterra per…