È stata una sconfitta pesante e soprattutto umiliante quella in cui è incappata la Croazia. A Rijeka l’Inghilterra ha sfoderato una super prestazione infliggendo ai croati una dura sconfitta, 7-0 il risultato finale. Al termine della gara, Luka Modric ha commentato duramente la prestazione della Nazionale croata.

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“È difficile trovare una spiegazione per una prestazione come questa senza duelli, falli, aggressività, spirito di squadra... Sono qui da 20 anni, ma per la prima volta mi vergogno dopo una partita! Si può perdere, qualcuno è più forte, in quel momento è più forte, ma perdere così e rovinare la reputazione che ci siamo guadagnati negli anni è inaccettabile! Mi vergogno tantissimo”, ha detto il calciatore del Milan.

E ha aggiunto: “Non si può giocare a calcio in questo modo. Se giochi con due uomini in meno, non puoi farlo così, e noi sembravamo avere 4 o 5 uomini in meno! Una serata catastrofica. Non dobbiamo puntare il dito l'uno contro l'altro e cercare il colpevole, ma dobbiamo essere uniti in questo momento. Siamo risaliti da situazioni difficili, abbiamo perso molto, ma la sensazione dopo una partita come questa è qualcosa che non ho mai provato in nazionale”.