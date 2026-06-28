Petar Sucic è stato nominato migliore in campo in Croazia-Ghana. Dopo aver fornito un assist contro l'Inghilterra, il centrocampista dell'Inter ha anche segnato un gol contro il Ghana, il suo secondo in 20 presenze con la nazionale croata.
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Croazia, Sucic: “L’esultanza? Mia moglie è incinta. Dedico il gol a lei e al bambino”
"Certo che sono felice di dare il mio contributo alla squadra, ma è tutto frutto del lavoro di squadra e delle nostre azioni. L'importante è vincere. È fondamentale che siamo tutti uniti e che facciamo ciò che è meglio per la nazionale", ha detto il giocatore al termine della gara.
"Abbiamo meritato di vincere. Abbiamo creato molte situazioni pericolose davanti alla loro porta e alla fine abbiamo segnato due gol. Conoscevamo i loro punti deboli e sapevamo che non dovevamo concedere loro troppo spazio alle nostre spalle. Alla fine abbiamo giocato bene e meritato la vittoria. Il Ghana ha una squadra eccellente, pericolosa e ben organizzata. Ora dobbiamo riposarci bene e prepararci per il prossimo avversario, chiunque esso sia". Sucic ha festeggiato in modo speciale dopo aver segnato il gol. "Mia moglie è incinta, è rimasta a casa e ovviamente questo significa molto per noi. Ho dedicato il gol a lei e al bambino".
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