"Certo che sono felice di dare il mio contributo alla squadra, ma è tutto frutto del lavoro di squadra e delle nostre azioni. L'importante è vincere. È fondamentale che siamo tutti uniti e che facciamo ciò che è meglio per la nazionale", ha detto il giocatore al termine della gara.

"Abbiamo meritato di vincere. Abbiamo creato molte situazioni pericolose davanti alla loro porta e alla fine abbiamo segnato due gol. Conoscevamo i loro punti deboli e sapevamo che non dovevamo concedere loro troppo spazio alle nostre spalle. Alla fine abbiamo giocato bene e meritato la vittoria. Il Ghana ha una squadra eccellente, pericolosa e ben organizzata. Ora dobbiamo riposarci bene e prepararci per il prossimo avversario, chiunque esso sia". Sucic ha festeggiato in modo speciale dopo aver segnato il gol. "Mia moglie è incinta, è rimasta a casa e ovviamente questo significa molto per noi. Ho dedicato il gol a lei e al bambino".