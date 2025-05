È stata una settimana dura per il capitano che era infortunato e ha combattuto contro infortunio e tempo per esserci nella semifinale di ritorno

"Ammirazione totale per te". Alla vigilia della partita col Barcellona era in dubbio la sua presenza. Lautaro Martinez si era infortunato nella gara di andata, un'elongazione alla coscia che ha messo a rischio il suo impiego nella semifinale di Champions contro il Barcellona. E invece l'argentino non solo si è rimesso in piedi ad ogni costo, ma ha giocato anche da titolare. E ha pure segnato il gol dell'1-0, quello che ha sbloccato la partita. Così, Agustina Gandolfo, sui social ha scritto proprio quella frase: "Ammirazione totale per te".