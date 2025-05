Alcaraz: "Sarà sicuramente un bel match, come ho già detto farò il tifo per il PSG e non lo dico per un tornaconto personale (essendo ovviamente a Parigi ora), ma farò il tifo per loro per diverse ragioni: conosco Hakimi, conosco anche Luis Enrique. In realtà conosco anche alcuni giocatori dell'Inter, ma farò il tifo per il PSG".