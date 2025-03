L’Inter è la squadra che ha mandato in gol più giocatori in questo campionato: 17. In due sole stagioni di Serie A ha registrato un numero più alto di marcatori diversi: nel 2007/08 e nel 2019/20, arrivando in entrambe le occasioni a 18. Sfida anche tra la squadra con più gol realizzati su azione (Atalanta 48) e quella con più reti segnate su sviluppi di calcio piazzato (Inter 19 – 9 delle quali da corner, altro record) in questa Serie A. Atalanta (+11.8) e Inter (+10.8) sono le due formazioni con la differenza maggiore a favore tra gol segnati ed Expected Goals in questa stagione di Serie A. Il capocannoniere dell'Atalanta (e della Serie A) è Retegui con 22 gol realizzati nella competizione, seguito da Lookman a quota 13, gli stessi di Thuram, miglior realizzatore in campionato in casa Inter.