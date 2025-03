Domenica 16 marzo alle 20:45 l'Inter scenderà in campo per la sfida al vertice contro l'Atalanta, valida per la 29° giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi, al primo posto solitario in classifica con 61 punti, affronta i bergamaschi al terzo posto a quota 58. Sarà il terzo confronto stagionale tra le due formazioni, dopo il successo interista dell'andata avviato dall'autogol di Djimsiti e deciso dalla rete di Barella e dalla doppietta di Thuram e la vittoria nella semifinale di Supercoppa conquistata grazie alla doppia firma di Denzel Dumfries.

Quella tra Inter e Atalanta sarà la sfida numero 128 in Seria A: il bilancio dei precedenti è di 69 successi per l'Inter contro i 24 dei bergamaschi e 34 pareggi a completare il bilancio. L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 12 partite contro l’Atalanta in Serie A (7V, 5N), già striscia record in questa sfida – vincendo tutte le cinque più recenti con uno score di 16-5; l’ultima vittoria della Dea risale all’11 novembre 2018 (4-1 in casa).