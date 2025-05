L'ex giocatore avrebbe accettato 30 mila euro per far entrare un giovane in una squadra di Serie C, la Vis Pesaro

Gianni Pampinella Redattore 15 maggio 2025 (modifica il 15 maggio 2025 | 15:16)

Salvatore Bagni è stato smascherato da un’inchiesta de Le Iene. L'ex giocatore avrebbe accettato 30 mila euro per far entrare un giovane in una squadra di Serie C, la Vis Pesaro, promettendone anche la titolarità tramite un amico direttore sportivo. Colto in flagrante in un parcheggio mentre riceveva il denaro da un inviato sotto copertura, Bagni ha mostrato imbarazzo e si è allontanato. Il giorno dopo ha spento il telefono e affidato la gestione della crisi agli avvocati.