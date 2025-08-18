Giorgio Assumma, l’avvocato amico di una vita, ha chiuso il feretro con la figlia di Pippo, Tiziana, e con la storica segretaria del conduttore, Dina Minna: «Io che non mi commuovo mai, mi sono commosso mentre l’ho visto nella bara col suo smoking», racconta al Corriere della Sera. Assumma ha raccontato anche gli ultimi, tristi mesi del grandissimo conduttore: CONTINUA A LEGGERE
Baudo, l’avvocato: “Un po’ depresso. Vedeva poco, non usciva mai. Morto per…”
