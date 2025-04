A fine anni ‘80 l’Inter si assicura dal club bavarese due icone del calcio tedesco, Lothar Matthäus e Andreas Brehme. Il primo è stato il faro del centrocampo interista, vincendo lo Scudetto dei record nel 1988/89 e conquistando il Pallone d’Oro nel 1990. In 153 presenze ha realizzato 53 gol, su tutti è ancora negli occhi dei tifosi la punizione storica e decisiva nella sfida Scudetto contro il Napoli, il gol su rigore contro la Roma nell’andata a San Siro della prima Coppa Uefa della storia nerazzurra.

L'indimenticabile Andy Brehme, invece, ha lasciato il segno con il suo mancino educato, risultando decisivo anche ai Mondiali del 1990 segnando il rigore in finale. Nei suoi anni in nerazzurro ha interpretato in maniera innovativa il ruolo del terzino sinistro, distinguendosi in fase offensiva grazie anche alla sua straordinaria abilità sui calci piazzati. Arrivato nel 1988, in nerazzurro Brehme ha collezionato 154 presenze, segnando 12 gol.

Un altro pezzo di Germania campione del mondo del 1990 è Jürgen Klinsmann, che nel 1989 si unisce a Matthäus e Brehme nell’Inter. Con i nerazzurri segna 40 gol in due stagioni prima di tornare in Bundesliga, proprio al Bayern Monaco, dove continua a brillare.

Tra i doppi ex c’è anche Ciriaco Sforza, centrocampista svizzero che ha vissuto due esperienze al Bayern (1995/96 e 2000/02), intervallate da un anno in nerazzurro nella stagione 1996/97. Con la maglia dell'Inter ha esordito con due gol nel giro di tre giorni, quello contro l'Udinese e quello contro il Guingamp, con un tiro potente da oltre i venti metri. In totale ha collezionato 40 presenze e 4 reti tra tutte le competizioni.

In tempi più recenti, un colosso della difesa come Lúcio ha giocato per entrambe le squadre. Dopo aver vinto diversi trofei con il Bayern, il brasiliano è diventato un pilastro dell’Inter di Mourinho, conquistando il Triplete nel 2010. Nelle seguenti due stagioni ha conquistato anche una Supercoppa italiana, il Mondiale per Club e una seconda Coppa Italia.

A seguire, troviamo Xherdan Shaqiri, che dopo aver vestito la maglia del Bayern per tre stagioni è passato all'Inter nel 2015, per una breve esperienza di sei mesi. Stesso destino per Lukas Podolski, arrivato nel gennaio 2015. L'attaccante tedesco aveva giocato per i bavaresi dal 2006 al 2009, per tre stagioni.

Tra i doppi ex troviamo Ivan Perisic, che dopo anni da protagonista con l’Inter è andato in prestito al Bayern nel 2019/20, risultando fondamentale nella conquista del Triplete bavarese. L'esterno croato è poi tornato in nerazzurro vincendo da protagonista uno Scudetto, una Coppa Italia una Supercoppa Italiana, collezionando complessivamente 254 presenze e segnando 55 reti.

Tra i giocatori che hanno vestito entrambe le maglie c'è anche Arturo Vidal. Il centrocampista cileno ha vinto titoli sia con il Bayern che con l’Inter e ha contribuito allo Scudetto nerazzurro del 2021.

(Fonte: Inter.it)