Ai microfoni di Chi, Belen Rodriguez si è espressa in maniera molto decisa a proposito della piattaforma con contenuti per adulti a pagamento, OnlyFans: "Lo trovo raccapricciante. Capisco che sia un metodo per guadagnare, i soldi fanno comodo. Ma sono contraria a dire che il fine giustifica i mezzi, è come prostituirsi. Vendere parti del proprio corpo è un meccanismo che non andrebbe fomentato, non dovrebbe essere possibile". La showgirl ha toccato, tra le tante tematiche, anche quella della depressione, mandando un messaggio positivo a Fedez. Interpellata dalla rivista Chi sul fatto che la conduttrice sportiva Diletta Leotta sia spesso giudicata troppo sexy, la showgirl ha risposto così: