Nel corso della puntata della Nuova DS, andata in onda domenica sera, Mauro Bergonzi aveva sottolineato con fermezza l'inesistenza del rigore assegnato al Napoli contro l'Inter. L'episodio di Di Lorenzo, dove la gamba del giocatore si allarga a cercare il contatto e non a proteggere il pallone, aveva messo d'accordo tutti. Bergonzi non solo aveva definito inesistente il rigore ma aveva accennato ad un comportamento al limite dell'antisportivo da parte del giocatore della squadra partenopea. Apriti cielo. Il Napoli ha successivamente diramato un comunicato molto pesante nei confronti dell'ex arbitro, "costringendolo" a ritornare sull'episodio e a spiegare il significato delle sue esternazioni.
Bergonzi commenta Inter-Fiorentina, Graziani lo stuzzica: “Tre giorni impegnativi, ti hanno…”
Il riferimento è alle polemiche sollevate dal Napoli dopo la moviola del match con l'Inter
Lo studio stuzzica Bergonzi—
Nello studio della Domenica Sportiva i commentatori presenti hanno ironizzato proprio sulla reazione alle dichiarazioni di Mauro Bergonzi di pochi giorni fa. Stefano Sorrentino ha esordito così: "Mauro si deve riprendere da tre giorni impegnativi". E Ciccio Graziani ha rincarato la dose, tra le risate dello studio che archiviavano il "caso" con la giusta leggerezza: "Tre giorni impegnativi, ti hanno bastonato eh?".
