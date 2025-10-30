Nel corso della puntata della Nuova DS, andata in onda domenica sera, Mauro Bergonzi aveva sottolineato con fermezza l'inesistenza del rigore assegnato al Napoli contro l'Inter. L'episodio di Di Lorenzo, dove la gamba del giocatore si allarga a cercare il contatto e non a proteggere il pallone, aveva messo d'accordo tutti. Bergonzi non solo aveva definito inesistente il rigore ma aveva accennato ad un comportamento al limite dell'antisportivo da parte del giocatore della squadra partenopea. Apriti cielo. Il Napoli ha successivamente diramato un comunicato molto pesante nei confronti dell'ex arbitro, "costringendolo" a ritornare sull'episodio e a spiegare il significato delle sue esternazioni.