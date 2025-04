Wanda Nara non si ferma davanti a nulla. La disputa legale per la custodia delle figlie avute con Mauro Icardi prosegue e ancora non si è trovata una quadra. Secondo quanto raccolto dai media argentini la giustizia avrebbe emesso una misura cautelare che obbligherebbe l'imprenditrice a sospendere le sue attività sui social network per 30 giorni.