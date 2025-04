Paolo Bonolis racconta a proposito di Cassano: «Ricordo quando incontrai Balotelli al mondiale in Brasile del 2014, si trovava in albergo in compagnia di Cassano, vi lascio immaginare... Era un'accoppiata». Per lui Antonio è «uno dei tre migliori calciatori storia del calcio italiano, quando correva sembrava che stesse un centimetro sopra l'erba. Aveva un tocco di palla, una visione, una rapidità con entrambi i piedi. Poi la testa lo ha portato a non ottenere dalle sue capacità quanto avrebbe potuto. L'ultimo anno alla Sampdoria, entrava ultimi 10 minuti e metteva tre volte i compagni davanti al portiere facendo passare il pallone nel nulla». E il figlio Davide - a questo punto del racconto - aggiunge un aneddoto molto divertente relativo a Mario Balotelli nell'Inter: "Ti ricordi quando..." (LEGGI QUI).