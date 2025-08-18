FC Inter 1908
Bonolis: “Quando Baudo rosicava! L’ho visto come Don Chisciotte e Sancho Panza con…”

Paolo Bonolis è uno dei pochi conduttori che Pippo Baudo non ha scoperto, ma a metà anni Novanta hanno lavorato per lo stesso programma
Paolo Bonolis, intervistato dal Corriere della Sera, ha ricordato Pippo Baudo. Paolo Bonolis è uno dei pochi conduttori che Pippo Baudo non ha scoperto, ma a metà anni Novanta hanno lavorato per lo stesso programma, quel Luna Park ideato proprio da Baudo: CONTINUA A LEGGERE 

