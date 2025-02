Martinez Brothers e altre considerazioni

"Se Lautaro fosse il mio capitano mi commuoverei", ha sintetizzato il bordocampista di DAZN. E sull'altro Martinez ha aggiunto: "Josep poco coinvolto nel primo tempi dai compagni che lo volevano mettere a proprio agio, nel secondo tempo invece ha preso confidenza ed è stato decisivo. Inter partita a duemila rotando un sacco e poi calata. Le manca un po' di gamba (come dice Inzaghi 37 partite a fine febbraio). Calha che sta così non aiuta. Trainata dai soliti: Lautaro, Barella, Acerbi". Barsotti si è poi concentrato sui singoli in casa Inter: "Tra quanto sarà ok dire Barella top3 centrocampisti della storia dell'Inter? Ho trovato Asllani molto cresciuto rispetto a quando nelle interviste pareva un timidino. È venuto a parlare nel post con personalità. In generale, sa far il suo in squadra come l'Inter. Dimarco? Non avevo mai visto tanti errori tecnici suoi. Niente di che, solo curioso".