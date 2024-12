L’Inter ha vinto 10 delle ultime 13 sfide contro il Cagliari in Serie A (2 pareggi, 1 sconfitta), segnando 33 gol nel periodo (2.5 di media a match); l’ultimo successo dei sardi contro i nerazzurri nel torneo risale al 1° marzo 2019 (2-1 all’Unipol Domus). In generale l'Inter è la squadra che ha segnato più gol in Serie A contro il Cagliari: 149 in 86 incontri, 1.7 a partita.