Sui campi gli inviati di Sky Sport. Il giovedì, invece, sarà il giorno dell'Europa League, al via eccezionalmente mercoledì 24 settembre, e della Conference League, che scatterà il 2 ottobre (342 incontri con pre e post partita). Le lunghe serate europee di Sky Sport continuano al termine degli studi con Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali. Giovedì, invece, a chiudere la tre giorni continentale, torna After Party-Best of Europe, il programma che dalle 23.30 ripercorre in un'ora quanto avvenuto in campo, con i commenti e gli highlights delle migliori giocate, i primi bilanci, e Lisa Offside a raccontare i retroscena.
Il canale all news Sky Sport 24 per tutta la settimana fornirà notizie, commenti e aggiornamenti. Appuntamento quotidiano alle 14 con Euro Showcon l'uso della realtà aumentata e dell'intelligenza artificiale. Fa il suo debutto lo Sky Sport Skill, che propone le giocate individuali chiave dei fuoriclasse. Sky Sport Tech permetterà di entrare negli schemi pensati dagli allenatori.
