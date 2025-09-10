Dal 16 settembre su Sky e in streaming su Now tornano le notti dedicate a Champions League, Europa League e Conference League, distribuite su 53 serate, che abbracceranno in totale 527 partite live. Si inizia con la Champions League. Su Sky ci saranno in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2025/2026, fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all'accordo siglato con Amazon Prime Video. Stesso format per Europa League e Conference League, le due competizioni Uefa del giovedì saranno in esclusiva su Sky con tutte le 342 gare, disponibili anche grazie a Diretta Gol. Grande attesa per le sette squadre italiane protagoniste dell'avventura europea: Napoli, Inter, Atalanta e Juventus in Champions; Roma e Bologna in Europa League; Fiorentina in Conference League.