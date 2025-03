Il tecnico ricorda l'arrivo di Roberto Carlos al Real Madrid: "Da non credere la cifra bassa richiesta dall'Inter"

Protagonista dell'ultima puntata de LARMANDILLO, programma in onda su RSI, Fabio Capello ha toccato diversi argomenti. Il tecnico ha parlato anche dell'acquisto di Roberto Carlos da parte del Real Madrid. Dopo una sola stagione all'Inter, il brasiliano fu ceduto ai Blancos, allora allenati proprio da Capello.

"Alle 4 di pomeriggio mi chiama Branchini e mi dice 'l'Inter vende Roberto Carlos a questa cifra'. Cifra fissata, non trattabile. Gli dico 'non ci credo, mi prendi in giro. Allora mandami un fax ufficiale della società con la cifra se è vera'. Alle 8 di sera mi arriva il fax con la cifra. Chiamo il presidente e gli dico 'presidente, lei deve andare a Milano domattina'. Alle 8 era a Milano, alle 11 contratto firmato. Feci tutto di nascosto perché se si fosse diffusa la voce si sarebbe scatenata la caccia".