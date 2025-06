Alessandro Cattelan ha "interrogato" Fabio Caressa sui suoi giocatori di calcio preferiti. Un vero e proprio botta e risposta nel podcast Supernova. Il calciatore perfetto, quello con il piede sinistro migliore, il più cattivo in campo. Il migliore nei tiri da fuori, nei colpi di testa e quello più glaciale davanti alla porta. Fabio Caressa ha snocciolato nomi e ha risposto anche ai quesiti più divertenti. Come quello sul calciatore più bravo a fare le pubbliche relazioni e quello più bello in assoluto: LEGGI QUI.